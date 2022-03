Cultura: Lega, Biennale di Venezia non sposi la censura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Biennale di Venezia, "che organizza ogni anno il festival cinematografico che si tiene in laguna, ha rilasciato un comunicato stampa nel quale dice che non accetterà delegazioni russe in vista dell'edizione di quest'anno. Per la Lega la cultura è un ponte, non può essere imbrigliata né cancellata. La guerra in Ucraina è qualcosa di mostruoso, ma non dobbiamo fare la guerra al popolo e alla cultura russa. Soprattutto in momenti come questi è necessaria la diplomazia, anche culturale, e l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno per un ritorno alla pace è la censura o alzare il livello di tensione". Lo dichiarano in una nota i deputati della Lega Alex Bazzaro, Emanuele Cestari, Dimitri Coin, Vito Comencini, Guido De Martini, Domenico Furgiuele, Guglielmo Golinelli, Matteo Micheli, Elena Murelli, Alessandro Pagano, Erik Pretto, Maura Tomasi. (Com)