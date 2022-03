Tunisia: ministero Esteri invita tunisini in fuga da Ucraina a contattare ambasciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini tunisini che hanno lasciato l'Ucraina attraversando i confini con i Paesi orientali dell'Unione europea (Ue) sono invitati a contattare le ambasciate di Tunisi a Bucarest, in Romania, o a Varsavia, in Polonia. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri della Tunisia in un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, sottolineando che l'unità di crisi che si occupa di monitorare la situazione dei cittadini tunisini residenti in Ucraina prosegue il suo lavoro al massimo delle sue potenzialità. Nel comunicato, si invitano i cittadini tunisini in fuga dall'Ucraina a contattare le rappresentanze diplomatiche del Paese nordafricano al fine di rilasciare dati fondamentali per organizzare e gestire il processo di evacuazione.(Tut)