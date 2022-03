Ucraina: fonti stampa, Zelensky sopravvissuto ad almeno 3 attentati nell'ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è sopravvissuto ad almeno tre tentativi di assassinio nell'ultima settimana. È quanto ha appreso il quotidiano britannico "The Times". Due diverse squadre di mercenari del gruppo Wagner, sostenuto dal Cremlino, e le forze speciali cecene sono state inviate allo scopo di eliminare Zelensky ma i tentativi sarebbero stati sventati da elementi del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) contrari alla guerra. I mercenari della Wagner hanno subito perdite durante i loro tentativi di assassinio e il “Times” ha rivelato che sarebbero stati sorpresi da quanto precisamente le forze ucraine avessero anticipato le loro mosse. Un altro attentato alla vita di Zelensky è stato sventato sabato scorso alla periferia di Kiev. Le forze di sicurezza ucraine hanno segnalato che il gruppo di assassini ceceni protagonista di questo attacco è stato "eliminato" prima che potesse raggiungere il presidente. Il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa dell'Ucraina, Oleksiy Danilov, ha riferito ai media televisivi nazionali che era stata ricevuta una soffiata sull’attentato da spie russe. "Posso dire che abbiamo ricevuto informazioni dall'Fsb, da coloro che non vogliono prendere parte in questa guerra sanguinosa", ha detto Danilov. (Rel)