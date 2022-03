Trasporto aereo: a Pasqua Vueling collega Roma a 12 città europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vueling, compagnia aerea appartenente al gruppo Iag, ha programmato per le vacanze di Pasqua, tra l’8 e il 18 aprile 2022, ben 12 rotte dall’aeroporto di Roma Fiumicino verso le migliori destinazioni in Europa. Vueling, infatti, metterà a disposizione dall’aeroporto di Roma Fiumicino collegamenti per Malaga, Alicante, Barcellona, Gran Canaria, Siviglia e Valencia (Spagna), Amsterdam (Paesi Bassi), Santorini (Grecia), Londra Gatwick (Regno Unito), Parigi Orly (Francia) e le mete croate di Dubrovnik e Spalato. Insieme alle altre 24 rotte – di cui 6 da Firenze e 18 da Bari, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo, Venezia, Bologna, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Torino, Genova e Pisa – la compagnia spagnola ridà vigore alla sua flotta con nuove e numerose frequenze. (segue) (Com)