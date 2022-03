Trasporto aereo: a Pasqua Vueling collega Roma a 12 città europee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altissime quelle verso alcune destinazioni, come nel caso di Barcellona - per cui saranno disponibili fino a 40 frequenze settimanali - e di Londra Gatwick con 23 frequenze. Anche l’aeroporto di Parigi Orly sarà ben collegato grazie alle a 26 frequenze che Vueling opererà ogni settimana, così come quello di Amsterdam con 12 connessioni. E ancora. Gli amanti della Spagna avranno a disposizione anche 7 connessioni settimanali per Malaga, 4 per Alicante, 1 per Gran Canaria, 3 per Siviglia e 7 per Valencia. Interessanti anche i collegamenti messi a disposizione per la Grecia grazie a 5 collegamenti a settimana per scoprire “fuori stagione” l’isola di Santorini. Sono 10 i collegamenti settimanali che la compagnia spagnola metterà a disposizione per raggiungere Dubrovnik e 6 quelli per la città di Spalato. (Com)