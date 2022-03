Moldova: Partito socialista condanna richiesta di adesione all'Ue da parte di Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista della Moldova (Psrm), ha condannato la firma della domanda di adesione all'Ue da parte del governo di Chisinau, sostenendp che questa decisione doveva essere presa solo dopo aver consultato i cittadini, cioè dopo un referendum. Le decisioni relative alla politica estera del Paese devono essere prese tramite referendum e la richiesta firmata "è un obiettivo irraggiungibile, poiché alle persone viene presentato un mito", si legge in una dichiarazione del comitato esecutivo del partito. Il Psrm ha descritto la decisione come un gesto di populismo politico del partito al governo, il Partito azione e solidarietà (Pas). "La sovranità è un valore fondamentale", sostiene il Partito socialista. I socialisti ritengono che la leadership della Moldova dovrebbe mirare a sviluppare l'economia, superare la crisi socioeconomica e garantire la sicurezza alimentare nel contesto della crisi ucraina e prepararsi per la campagna agricola di primavera. (Rob)