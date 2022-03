Sardegna: Coldiretti, contro il caro prezzi necessari accordi di filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento incontrollato dei prezzi delle materie prime è entrata in corto circuito con la guerra della Russia in Ucraina, Paesi, entrambi, tra i maggiori esportatori di cereali: insieme rappresentano il 29 per cento dell’export di grano e il 19 per cento di quello di mais. “Una situazione insostenibile a cui non bastano i soli sforzi, seppur importanti, della Regione Sardegna che sta cercando di metterci una pezza con interventi straordinari a tutti i settori agricoli - spiega il presidente di Coldiretti Cagliari Giorgio Demurtas - I prezzi stanno crescendo di giorno in giorno e stanno mettendo in seria difficoltà le aziende agricole in quanto si ritrovano da una parte con costi di produzione che stanno lievitando e dall’altra con la remunerazione dei propri prodotti bloccata. La guerra oltre agli effetti nefasti per le popolazioni coinvolte ha delle conseguenze negative anche per la nostra agricoltura ed in particolare per gli allevatori che si ritrovano oltre con i prezzi alle stelle anche con il rischio di non avere proprio mangime per via dei blocchi imposti dalla guerra”. (segue) (Rsc)