Sardegna: Coldiretti, contro il caro prezzi necessari accordi di filiera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ un controsenso avere i campi incolti e dipendere dagli altri Paesi non si tratta di politiche autarchiche ma di buon senso. Un paradosso che in questi giorni sta emergendo in tutta la sua brutalità, con prezzi record ed il rischio concreto di lasciare gli animali senza cibo, oltre ad essere in balia delle speculazioni che in situazioni di crisi come questa esplodono”. Coldiretti si appella anche a tutta la filiera, compresa la Grande distribuzione, “affinché si creino filiere virtuose, etiche e solidali – sostiene Luca Saba - in cui i maggiori costi siano spalmati e condivisi evitando di farli ricadere come sempre sugli anelli più deboli che sono ai due vertici, i produttori ed i consumatori. Un altro punto del progetto Sardegna è sulla costituzione del Patto con la Gdo, un tavolo di filiera del cibo in cui sia garantito un prezzo equo a tutti e la valorizzazione dei prodotti made in Sardinia”. (segue) (Rsc)