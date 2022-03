Sardegna: Coldiretti, contro il caro prezzi necessari accordi di filiera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualche esempio virtuoso, ancorché da strutture in modo organico, si sta già sviluppando, ed è quello della filiera del pomodoro da industria. Nei giorni scorsi produttori e trasformatori (Casar) hanno trovato l’accordo per 14 euro a quintale (pagato al produttore), con un incremento, rispetto alla scorsa stagione (si chiuse a 12,80), di 1,20 euro a quintale. L’anno scorso, Casar, dopo aver trovato l’accordo con gli agricoltori su 12,20 euro, decise poi di aumentare il prezzo e portarlo a fine annata a 12,80 euro, con un incremento di 60 centesimi, portando nelle tasche dei produttori di pomodoro 240mila euro in più. “Anche quest’anno la Casas si dimostra concretamente vicina ai produttori – afferma Giuseppe Onnis, agricoltore e presidente di Coldiretti Samassi –. E nonostante le difficoltà siano anche per l’industria, condivide e si accolla con noi produttori i maggiori costi su tutta la filiera. Siamo chiamati tutti a grandi sforzi per superare e assimilare questa difficile situazione ed in questo caso stiamo condividendo un percorso insieme che ci porterà, vista proprio l’incertezza, ad una riduzione delle produzioni di circa il 30% rispetto alla scorsa stagione”. In Sardegna si coltivano circa 330 ettari a pomodoro da industria (quello allungato per le conserve) tra Oristano (maggior produttore con 100 ettari), San Vero Milis, Solarussa, Cabras, Zeddiani, Serramanna, Samassi, Serrenti e Nuraminis. (Rsc)