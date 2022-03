Spagna: ministra Maroto smentisce tensioni nel governo per invio armi a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo spagnola, Reyes Maroto, ha assicurato che il Consiglio dei ministri straordinario di oggi non sarà segnato dalle tensioni interne per le critiche del partner di minoranza Unidas Podemos che considera un errore l'invio di armi all'Ucraina. "Non fare nulla avrebbe conseguenze ben peggiori", ha sottolineato Maroto in un'intervista televisiva all'emittente "Tve", aggiungendo come la Spagna sia in un periodo di ripresa economica, anche se la guerra in Ucraina rappresenta "un altro elemento di incertezza". Maroto ha garantito che il governo di Madrid intende agire con "determinazione" per difendere il popolo ucraino. (Spm)