Ucraina: Stoltenberg, attacco a centrale nucleare mostra sconsideratezza guerra

- Le notizie sull'attacco alla centrale nucleare Energodar di Zaporizhzhia dimostra la sconsideratezza di questa guerra e l'importanza di porvi fine. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, entrando alla riunione ministeriale degli Esteri dei Paesi alleati. "Condanniamo l'attacco ai civili e abbiamo visto i report sugli attacchi alla centrale nucleare. Questo dimostra la sconsideratezza di questa guerra e l'importanza di fermarla e che la Russia ritiri tutte le sue truppe e si impegni negli sforzi diplomatici", ha detto. "Gli alleati hanno attuato sanzioni senza precedenti, abbiamo dato sostegno all'Ucraina. Allo stesso tempo la Nato non è parte del conflitto, è una alleanza difensiva, non cerca il conflitto con la Russia. Dobbiamo far sì che non ci sia alcuna incomprensione sul nostro impegno di proteggere i nostri alleati e per questo abbiamo aumentato la nostra presenza nella parte orientale dell'Alleanza. E' una presenza difensiva", ha sottolineato. (Beb)