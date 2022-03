Ucraina: Taiwan sollecita cittadini a non aderire a unità di combattimento volontarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan è impegnato a garantire la sicurezza dei concittadini e scoraggia la loro adesione al battaglione di volontari internazionali istituito dall’Ucraina per combattere contro la Russia. È quanto dichiarato dalla portavoce del ministero degli Affari esteri di Taipei, Joanne Ou, secondo cui il governo comprende il desiderio di prestare soccorso all'Ucraina, ma ritiene la sicurezza dei propri cittadini una priorità. Taiwan condanna fermamente la Russia per aver invaso l’Ucraina e per aver iniziato una guerra che viola la Carta delle Nazioni Unite; per tali ragioni, continuerà a coordinarsi con “Paesi che la pensano allo stesso modo” e intraprenderà “misure appropriate” per ripristinare pace e stabilità regionali “il prima possibile”, ha chiarito la portavoce. (Cip)