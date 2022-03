Uganda: presidente Museveni incontra ambasciatore russo a Kampala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, ha incontrato l'ambasciatore russo a Kampala, Vladlen Semivolos, per discutere di "questioni di reciproco interesse". Lo riferisce la presidenza ugandese in una nota, senza fornire ulteriori dettagli. L'incontro è avvenuto il giorno dopo che l'Uganda si è astenuta dal votare la risoluzione delle Nazioni Unite che condanna l'invasione russa dell'Ucraina. Altri 16 Paesi africani si sono astenuti dal voto, mentre l'Eritrea ha votato contro. Lunedì scorso il tenente generale Muhoozi Kainerugaba, figlio del presidente Museveni e capo di Stato maggiore delle forze armate di terra, ha espresso in un messaggio su Twitter il proprio sostegno all'invasione russa dell'Ucraina, attirando a sé forti critiche da parte dei diplomatici dell'Unione europea. “Condanniamo questa affermazione. Ci aspettiamo sensibilità e che i Paesi di questa regione siano allineati con l'Ue e altri Paesi che la pensano allo stesso modo e adottino la risoluzione delle Nazioni Unite che condanna l'attacco russo all'Ucraina", ha detto il vice capo della delegazione dell'Unione europea nel vicino Sud Sudan, Dionyz Hochel, definendo il commento "inaccettabile". Hochel ha suggerito che l'Uganda potrebbe andare incontro a conseguenze inspiegabili se sostiene formalmente l'invasione russa dell'Ucraina. (segue) (Res)