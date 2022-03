Uganda: presidente Museveni incontra ambasciatore russo a Kampala (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, l'emittente televisiva ugandese "Ubctv Uganda" ha annunciato ieri che trasmetterà i programmi del canale statale russo "Russia Today" (Rt), censurato da numerose televisioni nel mondo dopo l'invasione avviata da Mosca in Ucraina lo scorso 24 febbraio. Lo riferisce su Twitter l'ambasciata russa in Uganda, precisando che l'emittente ugandese trasmetterà i programmi di Rt "tutti i giorni dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 23:00 alle 3:00". La rappresentanza diplomatica russa invita a rimanere sintonizzati sulle frequenze di Rt se interessati "a ricevere informazioni imparziali sugli eventi mondiali". Dall'inizio del conflitto l'Uganda si è posizionato in modo favorevole all'azione di Mosca in Ucraina: ieri i rappresentanti di Kampala si sono astenuti dal votare la risoluzione di condanna all'aggressione russa, mentre una posizione netta è venuta dal figlio del presidente Yoweri Museveni, il tenente generale Muhoozi Kainerugaba, il quale ha pubblicato su Twitter un messaggio in cui afferma che "la maggior parte dell'umanità (che non è bianca) sostiene la posizione della Russia in Ucraina. Putin ha assolutamente ragione!", ha detto. "Quando l'Urss posizionò missili nucleari a Cuba nel 1962, l'Occidente era pronto a far saltare in aria il mondo. Ora, quando la Nato fa lo stesso, si aspetta che la Russia faccia diversamente", ha aggiunto. Le dichiarazioni sono state giudicate "inaccettabili" da numerose cancellerie occidentali. (Res)