Cina: delegato Pechino Onu, risoluzione su sicurezza nucleare limita autonomia Aiea

- La risoluzione sulla sicurezza nucleare dell'Ucraina adottata dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) mina la capacità dell'agenzia di agire come un’organizzazione internazionale professionale autonoma. Lo ha dichiarato il rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite a Vienna, Wang Qun, dopo aver votato contro la risoluzione in una riunione d’emergenza convocata dal Consiglio dei governatori Aiea. La risoluzione è stata proposta da Canada e Polonia, finendo poi per essere adottata dall’agenzia nel corso della riunione. "È inaccettabile il modo in cui i Paesi interessati – incuranti delle costruttive proposte di emendamento – si siano ostinati per portare la risoluzione al voto”, ha dichiarato Wang, sollecitando l’agenzia ad agire in conformità al proprio mandato. La Cina continuerà ad incoraggiare il confronto diplomatico in merito alla questione, ha infine concluso il portavoce. (Cip)