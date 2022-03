Germania: 700 lanciamissili per Ucraina non funzionano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non funzionano 700 dei 2.700 lanciamissili terra-aria Strela che la Germania fornirà all'Ucraina per difendersi dall'invasione russa. È quanto rivela il settimanale “Der Spiegel”, ricordando che le armi sono di produzione sovietica ed erano in dotazione all'Armata popolare nazionale (Nva), le Forze armate della Repubblica democratica tedesca. Gli Strela hanno almeno 35 anni e sono stati esclusi dall'impiego nel 2012 per “microfessure nella carica propellente delle munizioni, che hanno portato a corrosione/ossidazione”. Inoltre, le casse di legno che contengono i lanciamissili sono “tanto ammuffite” da imporre al personale delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) di indossare dispositivi di protezione per maneggiarle. Prima della spedizione in Ucraina, gli Strela dovranno quindi essere controllati dall''Ufficio federale per gli armamenti, la tecnologia dell'informazione e il sostegno operativo della Bundeswehr (Baainbw). Il Consiglio di sicurezza federale deve ancora approvare la consegna delle armi alle Forze armate ucraine. (Geb)