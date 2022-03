Imprese: Bilibili, utili netti in aumento del 51 per cento nel quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma cinese di condivisione video Bilibili ha generato utili netti per 907 milioni di dollari nel quarto trimestre, in aumento del 51 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2020. È quanto si legge nell’ultimo bilancio presentato dalla società, in cui si precisa che i ricavi netti generati nell’intero anno sono aumentati del 62 per cento a tre miliardi di dollari. Sempre nel quarto trimestre, la società ha registrato perdite nette per circa 316 milioni di dollari, in sensibile aumento rispetto ai circa 113 milioni dello stesso periodo nel 2020. In rialzo anche la media mensile di utenti attivi sulla piattaforma, che è aumentata del 35 per cento a 271,7 milioni. (Cip)