Polonia: arrestato un uomo accusato di essere un agente dell'intelligence militare russa

- I servizi segreti polacchi hanno arrestato un uomo identificato come un agente dell'intelligence militare russa. Lo ha riferito il portavoce del ministro polacco coordinatore per i servizi speciali, Stanislaw Zaryn, all'emittente televisiva “Telewizja Polska”. "L'uomo è stato identificato come un agente dell'intelligence militare russa Gru. Per ordine del tribunale, è stato arrestato per un periodo di custodia cautelare di tre mesi", ha detto Zaryn. (segue) (Vap)