Polonia: arrestato un uomo accusato di essere un agente dell'intelligence militare russa (2)

- L’uomo in questione è un cittadino spagnolo di origine russa. "Il detenuto è rimasto per diversi giorni nel voivodato di Podkarpackie. Durante la sua permanenza in Polonia, ha ottenuto informazioni il cui utilizzo da parte dei servizi segreti russi potrebbe avere un impatto negativo diretto sulla sicurezza interna ed esterna e sulla difesa del nostro Paese", ha affermato Zaryn. Secondo il portavoce, prima della sua detenzione da parte dell'Agenzia perla sicurezza interna, l’uomo aveva pianificato di recarsi in Ucraina per proseguire le sue attività. L'ufficio stampa della Procura nazionale ha riferito all’agenzia di stampa “Pap” che l'uomo è stato detenuto in una stanza d'albergo a Przemysl, dove sono stati trovati anche due passaporti e due carte di pagamento di banche russe che richiamano a due identità diverse. (Vap)