Ucraina: Barnier, guerra deve essere un campanello d'allarme per Ue

- La guerra iniziata dal presidente russo Vladimir Putin in Ucraina non ha nessuna ragione, nessuna giustificazione, tranne la volontà di potere e una forma di nostalgia. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano "El Mundo", Michel Barnier , ex negoziatore per l'Unione europea della Brexit, secondo il quale quello che è avvenuto deve essere un "campanello d'allarme" e una "scossa elettrica" per l'Europa che deve essere solidale con il popolo ucraino. Per Barnier, l'Ue ha dimostrato la sue "resilienza" e capacità di essere unita per tre volte in sei anni: la Brexit, il Covid-19 e ora la Russia. Secondo Barnier l'Ue ha bisogno di una "buona intesa" con la Nato, ma deve anche avere una capacità di difesa autonoma ed una maggiore indipendenza dal punto di vista energetico. (segue) (Spm)