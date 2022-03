Ucraina: Barnier, guerra deve essere un campanello d'allarme per Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, l'ex negoziatore Ue per la Brexit ha suggerito di diversificare le forniture con la Norvegia, il Golfo Persico e l'Algeria. "Dobbiamo consumare meno e produrre di più, soprattutto energia nucleare", ha detto Barnier. Per quanto riguarda il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Ue, per Barnier si tratta di un Paese europeo e, pertanto, dovrebbe unirsi "a medio e lungo termine", se entrambe sono pronte per farlo. "Penso che dobbiamo confermare all'Ucraina l'orizzonte di essere un giorno membro dell'Unione Europea. Non sono a favore dell'adesione alla Nato, ma sono a favore dell'adesione all'Ue". In riferimento all'uscita del Regno Unito dall'Ue, per Barnier si tratta di una perdita per "tutti" ma in particolare per i britannici. "Con la pandemia, con il cambiamento climatico o con i giganti tecnologici degli Stati Uniti possiamo vedere che l'Europa è necessaria e penso che quest'ultima crisi con la guerra in Ucraina dimostra che è meglio stare insieme", ha evidenziato Barnier. (Spm)