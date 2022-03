Ucraina: Gualtieri, da Roma pieno sostegno, stasera nuova fiaccolata di solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Andremo alla fiaccolata perché è importante. Siamo stati in tanti in mezzo allo scoppio delle ostilità, vogliamo continuare ad esprimere il sostegno della città. Stasera anch’io, appena atterrato mi unirò ai romani per portare la nostra solidarietà”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine della visita al padiglione dell'Ucraina a Expo 2020 Dubai. Questa sera, di rientro in Italia, parteciperà a una fiaccolata che prende il via alle 19:30 da piazza del Campidoglio e che raggiungerà il Colosseo, colorato di azzurro e giallo in solidarietà alla popolazione ucraina. “Noi non ci fermeremo e esprimeremo costantemente il nostro sostegno: ieri i vagoni della metropolitana di Roma sono stati colorati con i colori dell’Ucraina e la parola pace, siamo impegnati con una task force che lavora con grande intensità per l’accoglienza ai rifugiati che deve essere piena. Roma c’è e fa sentire la sia vicinanza e la sua solidarietà”, ha aggiunto il primo cittadino di Roma. “Anche lo stand italiano” a Dubai “ha voluto esprimere la sua solidarietà esponendo la bandiera ucraina. E’ stato un momento toccante”, ha concluso. (Rer)