Cina: al via sessione annuale della Conferenza politica consultiva del popolo cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 13mo Comitato della conferenza politica consultiva del popolo cinese si è riunito oggi a Pechino nella sua sessione annuale. Composto da oltre 2 mila delegati provenienti dal Partito comunista, rappresentanti di organizzazioni riconosciute e professionisti di vari settori, il principale organo consultivo del Paese sarà in seduta fino al 10 marzo prossimo. I lavori si svolgeranno quasi in parallelo con la sessione annuale dei 2.957 deputati del Congresso nazionale del popolo, la massima istituzione legislativa del Paese. La seduta, in programma dal 5 all’11 marzo prossimo, sarà scandita da un’agenda in 10 punti e affronterà la revisione del rapporto di lavoro presentato dal governo. Il documento illustra le priorità di sviluppo della Cina per l'anno 2022, compresi gli obiettivi di crescita del Pil, occupazione, deficit fiscale e altro ancora. Gli appuntamenti, noti come “Due sessioni”, stabiliranno nel complesso la rotta di sviluppo socioeconomico nazionale per l’anno in corso. (Cip)