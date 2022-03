Roma: sorpresi in strada a spacciare, tre persone arrestate, sequestrati 150 grammi droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Largo di Santa Vittoria in Matenano, a seguito di un mirato servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, sempre gli agenti del commissariato Esquilino hanno arrestato una donna di 44 anni. I poliziotti, venuti a conoscenza della presenza di una donna dedita allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nel quartiere Fidene - Nuovo Salario, hanno intercettato l'autovettura utilizzata dalla stessa e, avendo avuto il fondato sospetto che stesse concretizzando una cessione di sostanze stupefacente gli agenti hanno deciso di intervenire e sottoporre la donna a controllo. La perquisizione ha permesso di rinvenire all'interno del sacchetto che la donna aveva tra le mani 125 singoli involucri, per un totale di 134,6 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 40 euro in contanti e 3 fogli manoscritti riportanti cifre riconducibili all'attività di spaccio. Per la donna è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. (segue) (Rer)