Roma: sorpresi in strada a spacciare, tre persone arrestate, sequestrati 150 grammi droga (3)

- Mentre in zona Appio, gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato, sempre in un'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in via Grotta di Gregna, a seguito di mirati servizi di osservazione, hanno tratto in arresto un 37enne romano già conosciuto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato sorpreso dagli agenti, riusciti ad accedere all'interno del suo appartamento, dopo aver atteso l'uscita di un conoscente, mentre era intento a trafficare all'interno di un mobile. Sono state rinvenute varie dosi e bustine, tra cocaina ed eroina, oltre ad un bilancino di precisione, intriso di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento, sostanza da taglio ed un importo di oltre 2 mila Euro, probabile provento dell'attività di spaccio. Al termine dell'udienza di convalida, il 37enne è stata sottoposto agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. (Rer)