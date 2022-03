Covid: dal 7 marzo Piemonte torna in zona bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 7 marzo il Piemonte ritornerà in zona bianca. La decisione è arrivata a seguito dell'analisi sull'evoluzione del Covid nel pre-report diffuso dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità. Nella settimana dal 21 al 27 febbraio l'incidenza ogni 100 mila casi si è ridotta a 279,02 casi rispetto ai 372,11 della settimana precedente. La percentuale di positività dei tamponi si è ridotta dal 15 al 12 per cento. Mentre il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva si è abbassato dal 6,8 per cento al 5,7 per cento. Mentre, riguardo i reparti ordinari i ricoveri sono passati dal 15,8 per cento all'11,7 per cento. (Rpi)