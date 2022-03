Ucraina: Amendola, Ue sempre stata pronta a negoziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- L'Unione europea è sempre stata pronta ad un negoziato sulla crisi ucraina, "non abbiamo mai ceduto". Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola, prima dell'inizio del ministeriale informale di Arles organizzato nell'ambito della presidenza francese del Consiglio Ue. "Forse siamo degli illusi dinnanzi a quello che ha detto la presidenza russa ma noi siamo sempre pronti a riaprire il tavolo negoziale", come dimostrato anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky "con molto orgoglio, con molta forza e anche con molto onore", ha affermato Amendola. Secondo il sottosegretario, è necessaria "fermezza nelle scelte ma apertura su un tavolo negoziale per fermare questa tragedia che innanzitutto pagano i civili ucraini". "Abbiamo con l'Ucraina un rapporto di associazione – ha continuato Amendola - e l'aspirazione del Paese a rafforzare questa associazione, cooperazione sarà sempre crescente". Il sottosegretario ha poi spiegato che la candidatura di Kiev all'Unione europea "oggi non è all'ordine del giorno". "Nel corso del vertice sarà fondamentale parlare di come difendere i civili ucraini da questa aggressione", ha detto il sottosegretario. (Frp)