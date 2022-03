Cina-Lituania: portavoce governo cinese, nessuna coercizione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina “non ha mai discriminato nessun Paese o impresa: la cosiddetta ‘coercizione economica’ non esiste”. Lo ha dichiarato il portavoce della quinta sessione del 13mo Congresso nazionale del popolo, Zhang Yesui, in relazione alla disputa politica commerciale in corso tra Cina e Lituania. Vilnius “ha gravemente violato il principio della Cina unica e gli impegni politici assunti nell’instaurare relazioni diplomatiche” con la Repubblica popolare; Pechino auspica che “l’Unione europea assuma una posizione equa ed obiettiva” nel merito della questione, ha detto Zhang. (Cip)