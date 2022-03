Cina: delegato Pechino a Ginevra, Stati Uniti non strumentalizzino più diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia e altri Paesi non dovrebbero più strumentalizzare i diritti umani per interferire nella politica interna di altri Stati. Lo ha dichiarato ieri il rappresentante della missione permanente della Cina presso le Nazioni Unite a Ginevra, Jiang Duan, in occasione della riunione convocata dalla 49ma sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. La Cina ha ottenuto risultati notevoli nel campo dei valori umanitari e si oppone con fermezza a quei Paesi che utilizzano lo Xinjiang per le loro “macchinazioni politiche”, ha dichiarato Jiang. A tal proposito, la Cina accoglie con favore la visita dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha concluso il delegato cinese. (Cip)