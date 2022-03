Ucraina: missione dalla Sardegna per portare 200 bimbi ucraini nell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' sbarcata al porto di Livorno diretta al confine fra Polonia e Ucraina la piccola task-force sarda di cinque volontari, con due autobus pieni di viveri, medicinali e beni di prima necessità. L'obiettivo è portare in Sardegna, al sicuro, lontano dalla guerra, 200 bambini ucraini. I volontari sardi, dopo un viaggio di 20 ore, prenderanno contatto coi bambini intorno a mezzogiorno. La missione è stata organizzata dal console onorario ucraino in Sardegna, Anthony Grande, e da Ugo Cappellacci, parlamentare sardo, presidente dell'intergruppo parlamentare di amicizia tra Italia e Ucraina. Il rappresentante diplomatico dell'Ucraina ha sottolineato che insieme alla Regione si sta organizzando la sistemazione dei bimbi nell'Isola: si sta cercando una struttura adeguata in modo da ospitarli tutti nel modo migliore possibile. (segue) (Rsc)