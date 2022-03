Ucraina: missione dalla Sardegna per portare 200 bimbi ucraini nell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il console ucraino ha inoltre rimarcato la colloborazione con il vice ministro delle Politiche sociali Yevhen Perelygin, con cui si è stabilito di portare in Sardegna 96 bambini (anche se la disponibilità da parte dell'Isola arriva sino a 200. Della missione sarda fanno parte, oltre al console Anthony Grande e a Ugo Cappellacci, anche il medico Luigi Cadeddu, Danilo Pes e Francesco Serra. I due autobus sono stati messi a disposizione dalle ditte Stevelli e Dedoni e il passaggio in nave offerto dalla Grimaldi. Preoccupano le condizioni dei bambini, come ha sottolineato Luigi Cadeddu, medico del 118: “Hanno dai 5 ai 15 anni, non presentano danni fisici ma quelli psicologici sono importanti, visto lo stess che hanno subito: non riescono a dormire, alcuni sono disidratati e denutriti. Al nostro arrivo farò subito un controllo approfondito in modo da valutare il loro stato di salute”. (Rsc)