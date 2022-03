Ucraina: Russia prende il controllo della centrale di Zaporizhzhia, Zelensky accusa Putin di "terrorismo nucleare" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Immediata la condanna internazionale all’attacco russo contro la centrale, definito un atto "orribile" e "sconsiderato" che minaccia la sicurezza di tutta l'Europa. Ore fa il presidente ucraino Zelensky ha invitato altri Paesi ad agire immediatamente contro il "terrorismo nucleare" messo in atto dal presidente russo Putin, invitando i colleghi europei a "svegliarsi" dinnanzi alla prospettiva di una catastrofe globale come se non forse peggiore di quella avvenuta alla centrale nucleare di Chernobyl nel 1986. Nel video messaggio, il capo dello Stato ucraino ha affermato di aver parlato con diversi leader mondiali nel corso della notte, fra cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro britannico Boris Johnson, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente polacco Andrzej Duda e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Proprio Johnson, oggi, chiederà attraverso il rappresentante britannico all’Onu una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza per discutere dell'attacco contro la centrale nucleare. Nel suo messaggio notturno, infine, Zelensky, non ha mancato di sottolineare che la Russia è stato il primo Paese nella storia a tentare di bombardare una centrale nucleare. (segue) (Kiu)