Ucraina: Russia prende il controllo della centrale di Zaporizhzhia, Zelensky accusa Putin di "terrorismo nucleare" (3)

- Intanto prosegue la campagna russa sul fronte meridionale. L’obiettivo principale resta Mariupol, il principale porto sul Mar d’Azov, da almeno due giorni circondata dalle forze armate russe e dalle milizie dell’autoproclamata repubblica popolare di Donetsk. Alcuni video pubblicati sui social e vari canali Telegram mostrano dei militari russi già presenti nella periferia della città, ma non vi sono conferme sulla loro effettiva presenza. Di certo c’è che la città è stata obiettivo di duri bombardamenti che hanno provocato l’interruzione delle forniture di energia elettrica e l’approvvigionamento idrico. Interpellati da alcuni media internazionali, i funzionari della città assediata hanno affermato: "Siamo distrutti", a conferma di come l’offensiva russa si stia sempre di più intensificando. Nel mentre, il primo effetto della tregua umanitaria concordata ieri dalle delegazioni di Mosca e Kiev durante i negoziati in Bielorussia è un netto aumento delle persone che stanno fuggendo dall’Ucraina: i dati ufficiali forniti dalle Nazioni Unite indicano che oltre un milione di profughi hanno lasciato il Paese dall’inizio del conflitto. (Kiu)