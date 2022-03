Ucraina: vicepresidente Commissione Ue Dombrovskis, l'invasione rischia di allargarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è una crisi come le altre. "C'è una guerra: la Russia ha invaso in modo barbarico e illegale l'Ucraina. E' un attacco alla sicurezza europea". Lo ha detto al "Corriere della Sera" il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, che è stato premier della Lettonia dal 2009 al 2014. L'ex repubblica sovietica fa parte dell'Ue dal 2004. Da lettone e da cittadino europeo il vicepresidente spiega cosa teme: "La situazione è molto tragica e preoccupante. Dobbiamo fare di tutto per fermare la Russia: sanzionarla, mettere la massima pressione e fare tutto quello che possiamo per sostenere l'Ucraina. Questo non riguarda solo Kiev ma l'intera architettura della sicurezza europea. La Russia non fa mistero dei suoi piani, la sua politica di espansione continuerà. Se non fermiamo Putin adesso e avrà successo in Ucraina andrà avanti". "È una preoccupazione molto tangibile - aggiunge - in Lettonia e nei Paesi Baltici, potremmo essere noi i prossimi ad essere aggrediti. Ma i Paesi Baltici sono membri della Nato e questo fa la differenza, sono sotto la protezione della Nato". L'Ue aiuta l'Ucraina "in tutti i campi: sostegno politico, militare, economico e finanziario, aiuto umanitario. Gli Stati membri stanno fornendo armamenti all'Ucraina e l'Ue ha preso per la prima volta nella sua storia la decisione di finanziare con 450 milioni di euro attrezzature militari e con 50 milioni attrezzature sanitarie e carburante. Pochi giorni fa abbiamo annunciato un nuovo pacchetto di aiuti umanitari da 500 milioni per l'Ucraina e per i Paesi limitrofi che stanno accogliendo i rifugiati: saranno in milioni a scappare dalla guerra". (segue) (Res)