Ucraina: vicepresidente Commissione Ue Dombrovskis, l'invasione rischia di allargarsi (2)

- "Abbiamo fornito - continua il vicepresidente - assistenza macro-finanziaria per 1,2 miliardi. Oggi (ieri) ho firmato il memorandum. Abbiamo già annunciato un altro programma di assistenza macro-finanziaria. Ci stiamo coordinando con i nostri partner internazionali, anche il Fmi sta lavorando su possibili nuovi programmi con donatori bilaterali, inclusi gli Usa, il Canada e altri Paesi. I bisogni finanziari dell'Ucraina diventeranno enormi di fronte alla massiccia distruzione causata dalla guerra russa". Quanto alle sanzioni nuove contro la Russia, "oltre alle sanzioni già decise tra cui tre pacchetti massicci in campo finanziario che stanno già mostrando gli effetti — il mercato finanziario russo è al collasso —, all'Ecofin abbiamo discusso della possibilità di Mosca di aggirare le sanzioni attraverso criptovalute e usando il sistema finanziario bielorusso. Questo va bloccato. C'è la possibilità di fare di più in tutte le direzioni, stiamo valutando anche il settore energetico". (segue) (Res)