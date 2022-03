Ucraina: vicepresidente Commissione Ue Dombrovskis, l'invasione rischia di allargarsi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dombrovskis rileva che "le sanzioni e le contro-misure che prenderà la Russia, alcune le ha già prese, avranno un impatto. Le nostre stime prevedevano una crescita del 4 per cento quest'anno per l'Ue, è probabile un rallentamento ma non ci aspettiamo che venga bloccata. Ci sarà un periodo di inflazione elevata causata dai prezzi dell'energia più alti dovuti alla guerra oltre che dall'interruzione delle catene di approvvigionamento. È difficile fare una valutazione quantitativa esatta in questo momento perché la situazione è in rapida-evoluzione. Cercheremo di mitigare gli effetti negativi delle sanzioni ma è il prezzo da pagare per la democrazia e la pace". "La prossima settimana - osserva infine il vicepresidente - la Commissione presenterà una comunicazione sull'energia. Ci sono misure per il sostegno immediato e misure che possono ridurre la nostra dipendenza dal gas russo, tra cui acquisti congiunti di gas e la creazione di stoccaggi strategici", ha concluso Dombrovskis. (Res)