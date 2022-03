Ucraina: ambasciatrice Anders, Polonia pronta a milioni di rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Anders, ambasciatrice polacca in Italia, in una intervista al "Giornale" parla della situazione al confine polacco-ucraino: "Dal 24 febbraio sono già arrivate quasi 600mila persone. Il confine è aperto a tutte le persone in fuga, indipendentemente dalla sua nazionalità. Durante l'evacuazione dall'Ucraina, sono entrati in Polonia i cittadini di 160 paesi. I rifugiati in fuga dalla guerra possono contare su pasti, assistenza sanitaria e alloggio gratuiti. E spostarsi gratuitamente sui treni". "I polacchi - continua - stanno facendo di tutto per garantire che i rifugiati trovino una casa sicura in Polonia. Centinaia di migliaia o addirittura milioni di persone, offrono ogni tipo di aiuto, appartamenti privati, case, mezzi di trasporto, supporto logistico e materiale. E il governo si sta preparando a questa sfida con programmi di sostegno all'occupazione, programmi di sostegno sanitario e psicologico alle famiglie e ai bambini e programmi educativi nelle scuole. Vogliamo garantire la permanenza sicura e a lungo termine dei rifugiati in Polonia". In Polonia c'è già una numerosa colonia ucraina: "Siamo stati criticati per la mancanza di partecipazione nel meccanismo di ricollocazione di rifugiati da altri paesi, i migranti economici dall'Ucraina e dalla Bielorussia sono arrivati numerosi nel nostro paese. Ma la Polonia è lo Stato che rilascia il maggior numero di permessi di soggiorno: 724.000 nel 2019, più della Germania e dell'Italia messe insieme. La stragrande maggioranza di queste persone sono ucraini. Nonostante la storia complessa ci sono culturalmente vicini e di fronte all'aggressione disumana, sono ancora più vicini". (segue) (Res)