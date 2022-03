Ucraina: ambasciatrice Anders, Polonia pronta a milioni di rifugiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Naturalmente, - osserva l'ambasciatrice - non possiamo essere ingenui e dobbiamo essere consapevoli che con questa scala di afflusso di milioni di persone, si verificheranno incidenti. Molti sono entrati in Romania e proseguito il viaggio verso altri Stati dell'Ue, compresa l'Italia. Ma spero che la maggior parte degli ucraini rimanga nel nostro Paese". Poi spiega cosa può fare l'Europa: "Durante l'incontro con Ursula Von der Leyen, il primo ministro Morawiecki ha proposto alcune misure tra cui: un piano di ricostruzione da 100 miliardi dell'Ucraina finanziato dall'Ue; ingresso accelerato dell'Ucraina nell'Ue; investimenti congiunti per l'Ucraina e, sicurezza energetica, cioè indipendenza dall'aggressiva politica imperiale russa attuata attraverso petrolio, gas e altri idrocarburi. Se vogliamo aiutare gli ucraini, dovremmo applicare anche il boicottaggio dei prodotti russi. Questo sta già accadendo in Polonia e dagli scaffali di supermercato stanno scomparendo molti prodotti russi". "I polacchi - conclude Anders - non vogliono dare soldi al paese che sta uccidendo i nostri vicini. Invito tutti a fare lo stesso". (Res)