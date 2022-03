Ucraina: ministro Difesa britannico, strategia militare russa non procede secondo i piani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia militare della Russia non sta procedendo secondo i piani. È quanto ha affermato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace, in un'intervista all'emittente radiotelevisiva "Bbc". Secondo Wallace, alcuni dati sulla logistica dei mezzi militari dell'esercito russo mostrano come l'offensiva sia in ritardo rispetto a quanto programmato e che i piani per apparire agli ucraini come "liberatori" sono falliti. Al contrario, il presidente russo Vladimir Putin ieri ha sottolineato che l'operazione militare in corso in Ucraina sta avendo successo. (Rel)