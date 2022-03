Medio Oriente: premier Anp Shtayyeh incontra commissario generale Unrwa Lazzarini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammed Shtayyeh, ha ricevuto a Ramallah il commissario generale dell’Agenzia Onu per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Al centro del colloquio fra le parti, la situazione dei rifugiati palestinesi e la situazione finanziaria dell’agenzia, alla luce delle attuali sfide politiche ed economiche che la regione deve affrontare. "Stiamo lavorando insieme per garantire la continuità e la sostenibilità dei programmi dell’ Unrwa come istituzione internazionale a beneficio di oltre 5,5 milioni di rifugiati palestinesi", ha affermato il premier.(Res)