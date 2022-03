Libia: Bashagha chiede a forze del ministero dell’Interno di non seguire governo Dabaiba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ alta tensione in Libia tra due coalizioni rivali: da una parte il Governo di unità nazionale con sede a Tripoli del premier Abdulhamid Dabaiba; dall’altra la nuova compagine governativa (per adesso non riconosciuta dall'Onu) guidata dall’ex ministro dell’Interno, Fathi Bashagha, appoggiata dall’autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar. Nella notte, Bashagha ha emesso un decreto da Tobruk, nell’est del Paese, per incaricare le forze anti crimine organizzato, le teste di cuoio anti-terrorismo e i servizi di sicurezza del ministero dell'Interno “di non tenere conto delle decisioni del Governo di unità nazionale, in quanto scadute”. La decisione chiede inoltre “di proteggere i ministeri, di aumentare lo stato di allerta e di prepararsi a prevenire qualsiasi violazione della sicurezza nella capitale”.(Lit)