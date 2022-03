Regno Unito: sanzionati altri due oligarchi russi a causa dell'offensiva militare in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha annunciato sanzioni contro altri due oligarchi russi, Alisher Usmanov e Igor Shuvalov, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. La società di Usmanov, la USM, in precedenza aveva legami di sponsorizzazione con l'Arsenal e, sino a questa settimana, con l'Everton. Shuvalov, invece, è stato vice primo ministro del presidente russo Vladimir Putin ed è attualmente presidente del consiglio di amministrazione di una banca russa. In base alle nuove restrizioni del governo del Regno Unito, i loro beni saranno congelati e sarà loro vietato viaggiare nel Regno Unito. Inoltre i privati cittadini britannici e le imprese non saranno autorizzati a trattare con loro. Il premier britannico, Boris Johnson, ha dichiarato che "sinché il presidente russo, Vladimir Putin, proseguirà il suo barbaro attacco contro innocenti ucraini, continueremo a esercitare ogni potere che abbiamo per infliggere il massimo dolore economico alla sua macchina da guerra". La ministra degli Esteri Liz Truss ha aggiunto: "Non ci fermeremo qui: il nostro obiettivo è paralizzare l'economia russa e far morire di fame la macchina da guerra di Putin". (segue) (Rel)