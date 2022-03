Regno Unito: sanzionati altri due oligarchi russi a causa dell'offensiva militare in Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usmanov ha fondato la Usm Holding, un gruppo di investimento che possiede fornitori di ferro, acciaio e rame e la società di telecomunicazioni Megafon. La società, in cui Usmanov detiene una partecipazione del 49 per cento, ha sponsorizzato il campo di allenamento dell'Everton e aveva un'opzione sui diritti di denominazione per il nuovo stadio del club calcistico di Liverpool, la cui apertura è prevista nel 2024. Shuvalov è meno noto nel Regno Unito, ma secondo il ministero degli Esteri possiede "due appartamenti di lusso nel centro di Londra per un valore stimato di 11 milioni di sterline (circa 13,2 milioni di euro)". Il ministero degli Esteri britannico ha riferito di aver istituito una task force sugli oligarchi russi per coordinare il lavoro atto a sanzionarne altri nei prossimi giorni. (Rel)