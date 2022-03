Energia: Spagna, Amper realizzerà parco fotovoltaico in Aragona per conto di Enel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Amper si è aggiudicata un contratto per la costruzione di un parco fotovoltaico da 50 megawatt (MW) in Aragona, secondo una dichiarazione inviata alla Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv). Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", questo è il secondo progetto fotovoltaico che Amper realizza per conto di Enel Green Power, che agisce come cliente, nel quadro annunciato il 4 ottobre. Con questo nuovo contratto, Amper ha evidenziato la sua diversificazione nel campo delle energie rinnovabili, un aspetto fondamentale del suo piano strategico 2021-2024. (Spm)