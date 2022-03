Credito: Spagna, Bbva completa prima tranche di riacquisto di azioni per 1,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca Bbva ha completato la prima tranche del suo programma di riacquisto di azioni, avendo raggiunto l'investimento massimo autorizzato di 1,5 miliardi di euro, come riferito alla Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv). Il numero totale di azioni proprie che la banca ha acquisito in esecuzione di questa prima tranche ammonta a 281.218.710, che rappresentano il 4,22 per cento del capitale sociale. Tra l'1 e il 3 marzo, BBVA ha comprato quasi 30 milioni di azioni per 154,9 milioni di euro, portando l'investimento totale fatto dall'inizio del programma il 22 novembre all'importo massimo consentito di 1,5 miliardi di euro. Il prezzo medio al quale Bbva ha riacquistato le sue azioni è di 5,33 euro. La banca ha in corso uno dei più grandi programmi di riacquisto di azioni in Europa, fino a 3,5 miliardi di euro, che viene eseguito esternamente da JP Morgan (Spm)