Regno Unito: ministra Esteri a Bruxelles per colloqui con partner internazionali su aggressione russa

- La ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, è attesa a Bruxelles oggi, per cercare un accordo con la comunità internazionale per intensificare il sostegno all'Ucraina di fronte ai continui attacchi delle forze russe. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva "Bbc", Truss dovrebbe incontrare oggi i ministri degli Esteri della Nato, del G7 e dell'Ue. Ci si aspetta che la ministra Truss faccia pressione per rinforzare il fianco orientale dell'alleanza per cercare di scoraggiare l'aggressione russa. Tra gli argomenti dell'incontro, anche la dipendenza dell'Europa dal petrolio e dal gas russo. (Rel)