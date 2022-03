Brexit: fonti governo, guerra in Ucraina frena ricorso su articolo 16 del Protocollo Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina avrebbe frenato le intenzioni del primo ministro britannico Boris Johnson di attivare l'articolo 16 del Protocollo per l'Irlanda del Nord prima delle elezioni che si terranno a maggio nella nazione devoluta. È quanto riferisce il quotidiano "The Telegraph" citando fonti del governo. Si pensa infatti che sia "improbabile" che il premier utilizzi l'articolo 16 sull'accordo post Brexit, che permette alle parti di rescindere il contratto unilateralmente. Secondo le fonti, infatti, l'invasione russa dell'Ucraina ha ridotto "sia la capacità ministeriale che l'appetito per un litigio politico con l'Ue". Il mese scorso Johnson ha ventilato la possibilità di ricorrere alla clausola, affermando: "Se i nostri amici non mostrano il necessario buon senso, allora naturalmente faremo scattare l'articolo 16". "Prima della guerra in Ucraina, era più probabile che avremmo potuto far scattare l'articolo 16 prima dell'inizio del periodo elettorale in Irlanda del Nord. Ma ora sembra piuttosto incerto. L'intero governo è interamente concentrato sulla guerra in Ucraina" ha affermato la fonte.(Rel)