Arabia Saudita-Bahrein: Riad e Manama rafforzano cooperazione dopo visita re Hamad

- Bahrein e Arabia Saudita hanno deciso di rafforzare la cooperazione dopo la visita dei giorni scorsi del re del Bahrain, Hamad bin Isa al Khalifa, in Arabia Saudita, dove ha incontrato il re Salman bin Abdulziz e il principe ereditario Mohammed bin Salman. Lo rende noto un comunicato congiunto, secondo il quale i due Paesi hanno deciso di rafforzare la cooperazione e di lavorare insieme per “sviluppare posizioni comuni che preservano la sicurezza e la stabilità in entrambi i Paesi, così come nel resto del Medio Oriente e nel resto del mondo”. Entrambi i Paesi hanno inoltre sottolineato l'importanza della dichiarazione Al Ula, firmata dai Paesi del Golfo il 5 gennaio del 2021, e le sue disposizioni relative alla cooperazione in ambito economico e di sicurezza. (Res)