Sardegna: Solinas ai lavoratori di Porto Torres, al vostro fianco per la ripresa produttiva (3)

- Il presidente Solinas si è impegnato a sottoscrivere ogni azione di lotta dei lavoratori e dei sindaci, in una vertenza, ha detto, che interessa non solo Porto Torres ma l’intera Sardegna, dove il disimpegno di Eni è palpabile anche in altre realtà. “E’ necessario oggi - ha proseguito - anche per la congiuntura internazionale in atto, realizzare un programma organico di interventi che tracci un disegno più ampio che abbracci l’intera Sardegna. (Rsc)