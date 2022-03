Sardegna: Solinas ai lavoratori di Porto Torres, al vostro fianco per la ripresa produttiva - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione lotterà con i lavoratori del polo di Porto Torres per ottenere dal Governo e dall’Eni il rispetto degli impegni assunti per il rilancio del territorio e per le iniziative legate alla chimica verde, che possono rappresentare per l’area industriale una grande prospettiva di sviluppo e di salvaguardia dell’occupazione. Lo ha detto il Presidente della Regione Christian Solinas, che a Villa Devoto ha incontrato una delegazione dei lavoratori e dei sindaci del territorio. (Rsc)